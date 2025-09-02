Bit2Me (B2M) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01374911 24-satna najviša cijena $ 0.01406055 Najviša cijena ikada $ 0.300665 Najniža cijena $ 0.0 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) -2.80%

Bit2Me (B2M) cijena u stvarnom vremenu je $0.01387267. Tijekom protekla 24 sata, B2Mtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01374911 i najviše cijene $ 0.01406055, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena B2M je $ 0.300665, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, B2M se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -2.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bit2Me (B2M)

Tržišna kapitalizacija $ 41.02M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.61M Količina u optjecaju 2.96B Ukupna količina 4,945,917,187.37

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bit2Me je $ 41.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju B2M je 2.96B, s ukupnom količinom od 4945917187.37. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.61M.