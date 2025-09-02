BIM (BIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 24-satna najniža cijena $ 2.78 $ 2.78 $ 2.78 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 24-satna najviša cijena $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 Najviša cijena ikada $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 Najniža cijena $ 0.861976$ 0.861976 $ 0.861976 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.98% Promjena cijene (7D) -0.70% Promjena cijene (7D) -0.70%

BIM (BIM) cijena u stvarnom vremenu je $2.74. Tijekom protekla 24 sata, BIMtrgovalo je između najniže cijene $ 2.64 i najviše cijene $ 2.78, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIM je $ 3.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.861976.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIM se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIM (BIM)

Tržišna kapitalizacija $ 82.14M$ 82.14M $ 82.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.14M$ 82.14M $ 82.14M Količina u optjecaju 30.00M 30.00M 30.00M Ukupna količina 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIM je $ 82.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIM je 30.00M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.14M.