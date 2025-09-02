Više o BIM

BIM Cijena (BIM)

1 BIM u USD cijena uživo:

$2.74
$2.74
-0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena BIM (BIM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:59:48 (UTC+8)

BIM (BIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.64
$ 2.64
24-satna najniža cijena
$ 2.78
$ 2.78
24-satna najviša cijena

$ 2.64
$ 2.64

$ 2.78
$ 2.78

$ 3.07
$ 3.07

$ 0.861976
$ 0.861976

+0.00%

-0.98%

-0.70%

-0.70%

BIM (BIM) cijena u stvarnom vremenu je $2.74. Tijekom protekla 24 sata, BIMtrgovalo je između najniže cijene $ 2.64 i najviše cijene $ 2.78, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIM je $ 3.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.861976.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIM se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i -0.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BIM (BIM)

$ 82.14M
$ 82.14M

--
--

$ 82.14M
$ 82.14M

30.00M
30.00M

30,000,000.0
30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BIM je $ 82.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIM je 30.00M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.14M.

BIM (BIM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BIM u USD iznosila je $ -0.027209455413803.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BIM u USD iznosila je $ +0.7519401180.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BIM u USD iznosila je $ +1.9483687900.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BIM u USD iznosila je $ +1.099508649159188.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.027209455413803-0.98%
30 dana$ +0.7519401180+27.44%
60 dana$ +1.9483687900+71.11%
90 dana$ +1.099508649159188+67.02%

Što je BIM (BIM)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BIM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BIM (BIM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BIM (BIM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BIM.

Provjerite BIM predviđanje cijene sada!

BIM u lokalnim valutama

BIM (BIM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BIM (BIM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BIM (BIM)

Koliko BIM (BIM) vrijedi danas?
Cijena BIM uživo u USD je 2.74 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIM u USD?
Trenutačna cijena BIM u USD je $ 2.74. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BIM?
Tržišna kapitalizacija za BIM je $ 82.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIM?
Količina u optjecaju za BIM je 30.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIM?
BIM je postigao ATH cijenu od 3.07 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIM?
BIM je vidio ATL cijenu od 0.861976 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIM?
24-satni obujam trgovanja za BIM je -- USD.
Hoće li BIM još narasti ove godine?
BIM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
BIM (BIM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.