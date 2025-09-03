Bibi (BIBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002652 $ 0.00002652 $ 0.00002652 24-satna najniža cijena $ 0.00002756 $ 0.00002756 $ 0.00002756 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002652$ 0.00002652 $ 0.00002652 24-satna najviša cijena $ 0.00002756$ 0.00002756 $ 0.00002756 Najviša cijena ikada $ 0.00130392$ 0.00130392 $ 0.00130392 Najniža cijena $ 0.00001424$ 0.00001424 $ 0.00001424 Promjena cijene (1H) +1.98% Promjena cijene (1D) +3.56% Promjena cijene (7D) +7.07% Promjena cijene (7D) +7.07%

Bibi (BIBI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002748. Tijekom protekla 24 sata, BIBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002652 i najviše cijene $ 0.00002756, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIBI je $ 0.00130392, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001424.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIBI se promijenio za +1.98% u posljednjih sat vremena, +3.56% u posljednjih 24 sata i +7.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bibi (BIBI)

Tržišna kapitalizacija $ 27.49K$ 27.49K $ 27.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.49K$ 27.49K $ 27.49K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bibi je $ 27.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIBI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.49K.