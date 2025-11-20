BFUSD Cijena danas

Trenutačna cijena BFUSD (BFUSD) danas je $ 0.998951, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BFUSD u USD je $ 0.998951 po BFUSD.

BFUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,318,744,985, s količinom u optjecaju od 1.32B BFUSD. Tijekom posljednja 24 sata, BFUSD trgovao je između $ 0.99874 (niska) i $ 0.999496 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.007, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.99712.

U kratkoročnim performansama, BFUSD se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BFUSD (BFUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Količina u optjecaju 1.32B 1.32B 1.32B Ukupna količina 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

