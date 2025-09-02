BEFE (BEFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00000863 24-satna najviša cijena $ 0.00000948 Najviša cijena ikada $ 0.00112818 Najniža cijena $ 0.00000595 Promjena cijene (1H) +2.99% Promjena cijene (1D) +5.98% Promjena cijene (7D) +2.28%

BEFE (BEFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000931. Tijekom protekla 24 sata, BEFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000863 i najviše cijene $ 0.00000948, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BEFE je $ 0.00112818, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000595.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BEFE se promijenio za +2.99% u posljednjih sat vremena, +5.98% u posljednjih 24 sata i +2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BEFE (BEFE)

Tržišna kapitalizacija $ 878.14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 930.96K Količina u optjecaju 94.33B Ukupna količina 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BEFE je $ 878.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEFE je 94.33B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 930.96K.