BBAChain (BBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00215889 $ 0.00215889 $ 0.00215889 24-satna najniža cijena $ 0.00221698 $ 0.00221698 $ 0.00221698 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00215889$ 0.00215889 $ 0.00215889 24-satna najviša cijena $ 0.00221698$ 0.00221698 $ 0.00221698 Najviša cijena ikada $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Najniža cijena $ 0.00215388$ 0.00215388 $ 0.00215388 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +1.80% Promjena cijene (7D) +0.47% Promjena cijene (7D) +0.47%

BBAChain (BBA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00221345. Tijekom protekla 24 sata, BBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00215889 i najviše cijene $ 0.00221698, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBA je $ 2.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00215388.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBA se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +1.80% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BBAChain (BBA)

Tržišna kapitalizacija $ 361.44K$ 361.44K $ 361.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 655.18K$ 655.18K $ 655.18K Količina u optjecaju 163.29M 163.29M 163.29M Ukupna količina 296,000,000.0 296,000,000.0 296,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BBAChain je $ 361.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBA je 163.29M, s ukupnom količinom od 296000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 655.18K.