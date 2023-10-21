BBAChain (BBA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BBAChain (BBA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BBAChain (BBA) Informacije BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. Službena web stranica: https://bbachain.com Bijela knjiga: https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf

BBAChain (BBA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BBAChain (BBA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 358.98K $ 358.98K $ 358.98K Ukupna količina: $ 296.00M $ 296.00M $ 296.00M Količina u optjecaju: $ 163.45M $ 163.45M $ 163.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 650.08K $ 650.08K $ 650.08K Povijesni maksimum: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Povijesni minimum: $ 0.00215388 $ 0.00215388 $ 0.00215388 Trenutna cijena: $ 0.00219849 $ 0.00219849 $ 0.00219849

BBAChain (BBA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BBAChain (BBA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BBA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BBA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

