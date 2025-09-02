Based Chad (CHAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003016 $ 0.00003016 $ 0.00003016 24-satna najniža cijena $ 0.00003228 $ 0.00003228 $ 0.00003228 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003016$ 0.00003016 $ 0.00003016 24-satna najviša cijena $ 0.00003228$ 0.00003228 $ 0.00003228 Najviša cijena ikada $ 0.00026802$ 0.00026802 $ 0.00026802 Najniža cijena $ 0.00000393$ 0.00000393 $ 0.00000393 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -0.26% Promjena cijene (7D) -10.88% Promjena cijene (7D) -10.88%

Based Chad (CHAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003214. Tijekom protekla 24 sata, CHADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003016 i najviše cijene $ 0.00003228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHAD je $ 0.00026802, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000393.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHAD se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i -10.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Chad (CHAD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Količina u optjecaju 69.42B 69.42B 69.42B Ukupna količina 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Chad je $ 2.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHAD je 69.42B, s ukupnom količinom od 69420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.23M.