Base Strategy Cijena danas

Trenutačna cijena Base Strategy (BASTR) danas je --, s promjenom od 2.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BASTR u USD je -- po BASTR.

Base Strategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 206,530, s količinom u optjecaju od 97.28B BASTR. Tijekom posljednja 24 sata, BASTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BASTR se kretao +0.29% u posljednjem satu i -17.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Base Strategy (BASTR)

Tržišna kapitalizacija $ 206.53K$ 206.53K $ 206.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 206.53K$ 206.53K $ 206.53K Količina u optjecaju 97.28B 97.28B 97.28B Ukupna količina 97,282,940,547.39026 97,282,940,547.39026 97,282,940,547.39026

