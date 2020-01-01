BAMBIT (BAMBIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BAMBIT (BAMBIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BAMBIT (BAMBIT) Informacije $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Službena web stranica: https://bambitsol.com/ Bijela knjiga: https://docs.bambitsol.com/ Kupi BAMBIT odmah!

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BAMBIT (BAMBIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.15K Ukupna količina: $ 80.00M Količina u optjecaju: $ 80.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.15K Povijesni maksimum: $ 0.04255699 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0004747

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BAMBIT (BAMBIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BAMBIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BAMBIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BAMBIT tokena, istražite BAMBIT cijenu tokena uživo!

BAMBIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BAMBIT? Naša BAMBIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BAMBIT predviđanje cijene tokena odmah!

