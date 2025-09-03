Više o BAMBIT

BAMBIT Logotip

BAMBIT Cijena (BAMBIT)

Neuvršten

1 BAMBIT u USD cijena uživo:

$0.00044599
$0.00044599$0.00044599
+4.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BAMBIT (BAMBIT)
BAMBIT (BAMBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04255699
$ 0.04255699$ 0.04255699

$ 0
$ 0$ 0

+1.29%

+4.83%

+18.00%

+18.00%

BAMBIT (BAMBIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAMBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAMBIT je $ 0.04255699, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAMBIT se promijenio za +1.29% u posljednjih sat vremena, +4.83% u posljednjih 24 sata i +18.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BAMBIT (BAMBIT)

$ 35.93K
$ 35.93K$ 35.93K

--
----

$ 35.93K
$ 35.93K$ 35.93K

80.00M
80.00M 80.00M

79,999,097.0
79,999,097.0 79,999,097.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BAMBIT je $ 35.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAMBIT je 80.00M, s ukupnom količinom od 79999097.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.93K.

BAMBIT (BAMBIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BAMBIT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BAMBIT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BAMBIT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BAMBIT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.83%
30 dana$ 0+25.50%
60 dana$ 0+34.47%
90 dana$ 0--

Što je BAMBIT (BAMBIT)

$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BAMBIT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BAMBIT (BAMBIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BAMBIT (BAMBIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BAMBIT.

Provjerite BAMBIT predviđanje cijene sada!

BAMBIT u lokalnim valutama

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BAMBIT (BAMBIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BAMBIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BAMBIT (BAMBIT)

Koliko BAMBIT (BAMBIT) vrijedi danas?
Cijena BAMBIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BAMBIT u USD?
Trenutačna cijena BAMBIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BAMBIT?
Tržišna kapitalizacija za BAMBIT je $ 35.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BAMBIT?
Količina u optjecaju za BAMBIT je 80.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BAMBIT?
BAMBIT je postigao ATH cijenu od 0.04255699 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BAMBIT?
BAMBIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BAMBIT?
24-satni obujam trgovanja za BAMBIT je -- USD.
Hoće li BAMBIT još narasti ove godine?
BAMBIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BAMBIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:08:15 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.