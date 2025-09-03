BAMBIT (BAMBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04255699$ 0.04255699 $ 0.04255699 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.29% Promjena cijene (1D) +4.83% Promjena cijene (7D) +18.00% Promjena cijene (7D) +18.00%

BAMBIT (BAMBIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BAMBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BAMBIT je $ 0.04255699, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BAMBIT se promijenio za +1.29% u posljednjih sat vremena, +4.83% u posljednjih 24 sata i +18.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BAMBIT (BAMBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 35.93K$ 35.93K $ 35.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.93K$ 35.93K $ 35.93K Količina u optjecaju 80.00M 80.00M 80.00M Ukupna količina 79,999,097.0 79,999,097.0 79,999,097.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BAMBIT je $ 35.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BAMBIT je 80.00M, s ukupnom količinom od 79999097.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.93K.