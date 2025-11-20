BAGLESS Cijena danas

Trenutačna cijena BAGLESS (BAGLESS) danas je --, s promjenom od 4.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAGLESS u USD je -- po BAGLESS.

BAGLESS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,835.34, s količinom u optjecaju od 999.17M BAGLESS. Tijekom posljednja 24 sata, BAGLESS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BAGLESS se kretao -0.42% u posljednjem satu i -5.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BAGLESS (BAGLESS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.84K$ 10.84K $ 10.84K Količina u optjecaju 999.17M 999.17M 999.17M Ukupna količina 999,171,150.2607666 999,171,150.2607666 999,171,150.2607666

