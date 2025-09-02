AUSD (AUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998178 $ 0.998178 $ 0.998178 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998178$ 0.998178 $ 0.998178 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Najniža cijena $ 0.950515$ 0.950515 $ 0.950515 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

AUSD (AUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999862. Tijekom protekla 24 sata, AUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998178 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUSD je $ 1.022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.950515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUSD se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AUSD (AUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 206.56M$ 206.56M $ 206.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 206.56M$ 206.56M $ 206.56M Količina u optjecaju 206.67M 206.67M 206.67M Ukupna količina 206,668,846.535446 206,668,846.535446 206,668,846.535446

Trenutačna tržišna kapitalizacija AUSD je $ 206.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUSD je 206.67M, s ukupnom količinom od 206668846.535446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 206.56M.