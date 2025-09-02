Više o AUSD

AUSD Informacije o cijeni

AUSD Bijela knjiga

AUSD Službena web stranica

AUSD Tokenomija

AUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AUSD Logotip

AUSD Cijena (AUSD)

Neuvršten

1 AUSD u USD cijena uživo:

$0.999935
$0.999935$0.999935
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AUSD (AUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:57:23 (UTC+8)

AUSD (AUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.998178
$ 0.998178$ 0.998178
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 0.998178
$ 0.998178$ 0.998178

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.950515
$ 0.950515$ 0.950515

+0.05%

-0.06%

-0.05%

-0.05%

AUSD (AUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999862. Tijekom protekla 24 sata, AUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998178 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUSD je $ 1.022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.950515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUSD se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AUSD (AUSD)

$ 206.56M
$ 206.56M$ 206.56M

--
----

$ 206.56M
$ 206.56M$ 206.56M

206.67M
206.67M 206.67M

206,668,846.535446
206,668,846.535446 206,668,846.535446

Trenutačna tržišna kapitalizacija AUSD je $ 206.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUSD je 206.67M, s ukupnom količinom od 206668846.535446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 206.56M.

AUSD (AUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AUSD u USD iznosila je $ -0.0006060339699852.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AUSD u USD iznosila je $ +0.0008578815.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AUSD u USD iznosila je $ +0.0001054854.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AUSD u USD iznosila je $ +0.0007439269829111.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006060339699852-0.06%
30 dana$ +0.0008578815+0.09%
60 dana$ +0.0001054854+0.01%
90 dana$ +0.0007439269829111+0.07%

Što je AUSD (AUSD)

AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

AUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AUSD (AUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AUSD (AUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AUSD.

Provjerite AUSD predviđanje cijene sada!

AUSD u lokalnim valutama

AUSD (AUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AUSD (AUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AUSD (AUSD)

Koliko AUSD (AUSD) vrijedi danas?
Cijena AUSD uživo u USD je 0.999862 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUSD u USD?
Trenutačna cijena AUSD u USD je $ 0.999862. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AUSD?
Tržišna kapitalizacija za AUSD je $ 206.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUSD?
Količina u optjecaju za AUSD je 206.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUSD?
AUSD je postigao ATH cijenu od 1.022 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUSD?
AUSD je vidio ATL cijenu od 0.950515 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUSD?
24-satni obujam trgovanja za AUSD je -- USD.
Hoće li AUSD još narasti ove godine?
AUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:57:23 (UTC+8)

AUSD (AUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.