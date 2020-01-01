AUSD (AUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AUSD (AUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AUSD (AUSD) Informacije AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Službena web stranica: https://agora.finance/ Bijela knjiga: https://developer.agora.finance/ Kupi AUSD odmah!

AUSD (AUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AUSD (AUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 207.12M $ 207.12M $ 207.12M Ukupna količina: $ 207.04M $ 207.04M $ 207.04M Količina u optjecaju: $ 207.17M $ 207.17M $ 207.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 206.99M $ 206.99M $ 206.99M Povijesni maksimum: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Povijesni minimum: $ 0.950515 $ 0.950515 $ 0.950515 Trenutna cijena: $ 0.999719 $ 0.999719 $ 0.999719 Saznajte više o cijeni AUSD (AUSD)

AUSD (AUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AUSD (AUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AUSD tokena, istražite AUSD cijenu tokena uživo!

AUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AUSD? Naša AUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AUSD predviđanje cijene tokena odmah!

