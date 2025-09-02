Augur (REP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24-satna najniža cijena $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24-satna najviša cijena $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Najviša cijena ikada $ 341.85$ 341.85 $ 341.85 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -1.56% Promjena cijene (7D) +0.79% Promjena cijene (7D) +0.79%

Augur (REP) cijena u stvarnom vremenu je $1.037. Tijekom protekla 24 sata, REPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.021 i najviše cijene $ 1.053, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REP je $ 341.85, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REP se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -1.56% u posljednjih 24 sata i +0.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Augur (REP)

Tržišna kapitalizacija $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Količina u optjecaju 8.07M 8.07M 8.07M Ukupna količina 8,065,153.145361694 8,065,153.145361694 8,065,153.145361694

Trenutačna tržišna kapitalizacija Augur je $ 8.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REP je 8.07M, s ukupnom količinom od 8065153.145361694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.36M.