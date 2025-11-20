AtomOne Cijena danas

Trenutačna cijena AtomOne (ATONE) danas je $ 1.29, s promjenom od 3.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ATONE u USD je $ 1.29 po ATONE.

AtomOne trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 149,278,972, s količinom u optjecaju od 115.86M ATONE. Tijekom posljednja 24 sata, ATONE trgovao je između $ 1.19 (niska) i $ 1.36 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 16.99, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.148095.

U kratkoročnim performansama, ATONE se kretao +1.86% u posljednjem satu i -32.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AtomOne (ATONE)

Tržišna kapitalizacija $ 149.28M$ 149.28M $ 149.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.50M$ 164.50M $ 164.50M Količina u optjecaju 115.86M 115.86M 115.86M Ukupna količina 127,669,993.371357 127,669,993.371357 127,669,993.371357

