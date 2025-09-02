Atari (ATRI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.781174$ 0.781174 $ 0.781174 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) +3.77% Promjena cijene (7D) -48.29% Promjena cijene (7D) -48.29%

Atari (ATRI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATRItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATRI je $ 0.781174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATRI se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +3.77% u posljednjih 24 sata i -48.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Atari (ATRI)

Tržišna kapitalizacija $ 274.94K$ 274.94K $ 274.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 360.79K$ 360.79K $ 360.79K Količina u optjecaju 1.51B 1.51B 1.51B Ukupna količina 1,975,082,183.0 1,975,082,183.0 1,975,082,183.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Atari je $ 274.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATRI je 1.51B, s ukupnom količinom od 1975082183.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 360.79K.