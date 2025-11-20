Raiinmaker Cijena danas

Trenutačna cijena Raiinmaker (RAIIN) danas je $ 0.001068, s promjenom od 22.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RAIIN u USD je $ 0.001068 po RAIIN.

Raiinmaker trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- RAIIN. Tijekom posljednja 24 sata, RAIIN trgovao je između $ 0.000892 (niska) i $ 0.00156 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, RAIIN se kretao -0.56% u posljednjem satu i -66.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 164.40K.

Informacije o tržištu Raiinmaker (RAIIN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 164.40K$ 164.40K $ 164.40K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 106.80K$ 106.80K $ 106.80K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javni blockchain SEIEVM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Raiinmaker je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 164.40K. Količina u optjecaju RAIIN je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 106.80K.