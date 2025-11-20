ASSDAQ Cijena danas

Trenutačna cijena ASSDAQ (ASSDAQ) danas je $ 0.00113515, s promjenom od 13.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASSDAQ u USD je $ 0.00113515 po ASSDAQ.

ASSDAQ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,135,942, s količinom u optjecaju od 999.93M ASSDAQ. Tijekom posljednja 24 sata, ASSDAQ trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00114706 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01013732, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ASSDAQ se kretao -0.11% u posljednjem satu i -7.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ASSDAQ (ASSDAQ)

