ASK SPLAT Cijena danas

Trenutačna cijena ASK SPLAT (SPLAT) danas je $ 0.00079249, s promjenom od 3.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPLAT u USD je $ 0.00079249 po SPLAT.

ASK SPLAT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 520,425, s količinom u optjecaju od 656.70M SPLAT. Tijekom posljednja 24 sata, SPLAT trgovao je između $ 0.0007337 (niska) i $ 0.00079249 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02859411, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00069007.

U kratkoročnim performansama, SPLAT se kretao +0.16% u posljednjem satu i -6.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ASK SPLAT (SPLAT)

Tržišna kapitalizacija $ 520.43K$ 520.43K $ 520.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 758.17K$ 758.17K $ 758.17K Količina u optjecaju 656.70M 656.70M 656.70M Ukupna količina 956,696,294.8386893 956,696,294.8386893 956,696,294.8386893

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASK SPLAT je $ 520.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPLAT je 656.70M, s ukupnom količinom od 956696294.8386893. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 758.17K.