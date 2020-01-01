Arkreen Token (AKRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arkreen Token (AKRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arkreen Token (AKRE) Informacije Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action. Službena web stranica: https://arkreen.com/ Bijela knjiga: https://docs.arkreen.com/ Kupi AKRE odmah!

Arkreen Token (AKRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arkreen Token (AKRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 602.60K $ 602.60K $ 602.60K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 5.89B $ 5.89B $ 5.89B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Povijesni maksimum: $ 0.0114795 $ 0.0114795 $ 0.0114795 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010231 $ 0.00010231 $ 0.00010231 Saznajte više o cijeni Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Token (AKRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arkreen Token (AKRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AKRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AKRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AKRE tokena, istražite AKRE cijenu tokena uživo!

