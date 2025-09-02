Arkreen Token (AKRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00009394 24-satna najniža cijena $ 0.00010111 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00009394 24-satna najviša cijena $ 0.00010111 Najviša cijena ikada $ 0.0114795 Najniža cijena $ 0.000067 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +5.39% Promjena cijene (7D) +36.77%

Arkreen Token (AKRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001011. Tijekom protekla 24 sata, AKREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009394 i najviše cijene $ 0.00010111, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKRE je $ 0.0114795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000067.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKRE se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +5.39% u posljednjih 24 sata i +36.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arkreen Token (AKRE)

Tržišna kapitalizacija $ 595.27K$ 595.27K $ 595.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Količina u optjecaju 5.89B 5.89B 5.89B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arkreen Token je $ 595.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKRE je 5.89B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.