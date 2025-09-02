Više o AKRE

Arkreen Token Cijena (AKRE)

Neuvršten

1 AKRE u USD cijena uživo:

$0.0001011
$0.0001011$0.0001011
+5.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Arkreen Token (AKRE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:30:14 (UTC+8)

Arkreen Token (AKRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.00%

+5.39%

+36.77%

+36.77%

Arkreen Token (AKRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001011. Tijekom protekla 24 sata, AKREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009394 i najviše cijene $ 0.00010111, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKRE je $ 0.0114795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000067.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKRE se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +5.39% u posljednjih 24 sata i +36.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arkreen Token (AKRE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arkreen Token je $ 595.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKRE je 5.89B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.

Arkreen Token (AKRE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Arkreen Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Arkreen Token u USD iznosila je $ +0.0000131487.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Arkreen Token u USD iznosila je $ -0.0000084665.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Arkreen Token u USD iznosila je $ -0.0000965383970296448.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.39%
30 dana$ +0.0000131487+13.01%
60 dana$ -0.0000084665-8.37%
90 dana$ -0.0000965383970296448-48.84%

Što je Arkreen Token (AKRE)

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

Resurs Arkreen Token (AKRE)

Službena web-stranica

Arkreen Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arkreen Token (AKRE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arkreen Token (AKRE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arkreen Token.

Provjerite Arkreen Token predviđanje cijene sada!

AKRE u lokalnim valutama

Arkreen Token (AKRE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arkreen Token (AKRE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AKRE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arkreen Token (AKRE)

Koliko Arkreen Token (AKRE) vrijedi danas?
Cijena AKRE uživo u USD je 0.0001011 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AKRE u USD?
Trenutačna cijena AKRE u USD je $ 0.0001011. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arkreen Token?
Tržišna kapitalizacija za AKRE je $ 595.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AKRE?
Količina u optjecaju za AKRE je 5.89B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AKRE?
AKRE je postigao ATH cijenu od 0.0114795 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AKRE?
AKRE je vidio ATL cijenu od 0.000067 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AKRE?
24-satni obujam trgovanja za AKRE je -- USD.
Hoće li AKRE još narasti ove godine?
AKRE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AKRE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:30:14 (UTC+8)

