Arbius (AIUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.18 $ 3.18 $ 3.18 24-satna najniža cijena $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 24-satna najviša cijena $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 Najviša cijena ikada $ 1,086.22$ 1,086.22 $ 1,086.22 Najniža cijena $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -7.41% Promjena cijene (7D) -16.82% Promjena cijene (7D) -16.82%

Arbius (AIUS) cijena u stvarnom vremenu je $3.27. Tijekom protekla 24 sata, AIUStrgovalo je između najniže cijene $ 3.18 i najviše cijene $ 3.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIUS je $ 1,086.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.18.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIUS se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -7.41% u posljednjih 24 sata i -16.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arbius (AIUS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Količina u optjecaju 311.33K 311.33K 311.33K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arbius je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIUS je 311.33K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27M.