ANGRYGUY (ANGRYGUY) Informacije ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way. Službena web stranica: https://angryguy.io

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ANGRYGUY (ANGRYGUY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.05K Ukupna količina: $ 997.36M Količina u optjecaju: $ 997.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.05K Povijesni maksimum: $ 0.00290695 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ANGRYGUY (ANGRYGUY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANGRYGUY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANGRYGUY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

