ANGRYGUY (ANGRYGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00290695$ 0.00290695 $ 0.00290695 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.14% Promjena cijene (7D) +1.14%

ANGRYGUY (ANGRYGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ANGRYGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANGRYGUY je $ 0.00290695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANGRYGUY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANGRYGUY (ANGRYGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.05K$ 12.05K $ 12.05K Količina u optjecaju 997.36M 997.36M 997.36M Ukupna količina 997,362,901.444128 997,362,901.444128 997,362,901.444128

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANGRYGUY je $ 12.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANGRYGUY je 997.36M, s ukupnom količinom od 997362901.444128. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.05K.