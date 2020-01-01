ANGLE (ANGLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ANGLE (ANGLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ANGLE (ANGLE) Informacije ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Službena web stranica: https://www.angle.money

ANGLE (ANGLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ANGLE (ANGLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.72M $ 14.72M $ 14.72M Povijesni maksimum: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Povijesni minimum: $ 0.01116791 $ 0.01116791 $ 0.01116791 Trenutna cijena: $ 0.01472113 $ 0.01472113 $ 0.01472113

ANGLE (ANGLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ANGLE (ANGLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANGLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANGLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANGLE tokena, istražite ANGLE cijenu tokena uživo!

