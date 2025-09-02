ANGLE (ANGLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 Najniža cijena $ 0.01116791$ 0.01116791 $ 0.01116791 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.66% Promjena cijene (7D) +3.66%

ANGLE (ANGLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01538646. Tijekom protekla 24 sata, ANGLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANGLE je $ 2.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01116791.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANGLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANGLE (ANGLE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.39M$ 15.39M $ 15.39M Količina u optjecaju 201.48M 201.48M 201.48M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANGLE je $ 3.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANGLE je 201.48M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.39M.