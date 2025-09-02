Ample (AMPD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -5.63% Promjena cijene (7D) -11.23% Promjena cijene (7D) -11.23%

Ample (AMPD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AMPDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMPD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMPD se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -5.63% u posljednjih 24 sata i -11.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ample (AMPD)

Tržišna kapitalizacija $ 474.46K$ 474.46K $ 474.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 494.76K$ 494.76K $ 494.76K Količina u optjecaju 958.98M 958.98M 958.98M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ample je $ 474.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMPD je 958.98M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 494.76K.