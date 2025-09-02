Adillo (ADILLO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00544262$ 0.00544262 $ 0.00544262 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +1.47% Promjena cijene (7D) +12.60% Promjena cijene (7D) +12.60%

Adillo (ADILLO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ADILLOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ADILLO je $ 0.00544262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ADILLO se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i +12.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Adillo (ADILLO)

Tržišna kapitalizacija $ 65.91K$ 65.91K $ 65.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.91K$ 65.91K $ 65.91K Količina u optjecaju 991.32M 991.32M 991.32M Ukupna količina 991,323,440.568684 991,323,440.568684 991,323,440.568684

Trenutačna tržišna kapitalizacija Adillo je $ 65.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ADILLO je 991.32M, s ukupnom količinom od 991323440.568684. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.91K.