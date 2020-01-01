Adillo (ADILLO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Adillo (ADILLO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Adillo (ADILLO) Informacije Armadillo, nicknamed $ADILLO, comes from the same zoo as Moodeng. Being an endangered species, $ADILLO has captured the hearts of countless visitors. There have been many adoption requests from people all over the world, but the most surprising offer came from a laid-back individual who offered millions just to take a photo with him. While others offered smaller amounts to adopt $ADILLO, this man was determined to spend a fortune for a single picture. Službena web stranica: https://adillo.world/ Bijela knjiga: https://support@adillo.world Kupi ADILLO odmah!

Adillo (ADILLO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Adillo (ADILLO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.80K $ 65.80K $ 65.80K Ukupna količina: $ 991.32M $ 991.32M $ 991.32M Količina u optjecaju: $ 991.32M $ 991.32M $ 991.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.80K $ 65.80K $ 65.80K Povijesni maksimum: $ 0.00544262 $ 0.00544262 $ 0.00544262 Povijesni minimum: $ 0.0000423 $ 0.0000423 $ 0.0000423 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Adillo (ADILLO)

Adillo (ADILLO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Adillo (ADILLO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADILLO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADILLO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ADILLO tokena, istražite ADILLO cijenu tokena uživo!

ADILLO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ADILLO? Naša ADILLO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ADILLO predviđanje cijene tokena odmah!

