aaa cat (AAA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00367516$ 0.00367516 $ 0.00367516 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.63% Promjena cijene (1D) -4.07% Promjena cijene (7D) -20.59% Promjena cijene (7D) -20.59%

aaa cat (AAA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AAAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAA je $ 0.00367516, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAA se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -4.07% u posljednjih 24 sata i -20.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aaa cat (AAA)

Tržišna kapitalizacija $ 262.14K$ 262.14K $ 262.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 262.14K$ 262.14K $ 262.14K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija aaa cat je $ 262.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AAA je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 262.14K.