zkSwap Finance Logotip

zkSwap Finance Cijena(ZF)

1 ZF u USD cijena uživo:

$0.0028
-1.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena zkSwap Finance (ZF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:40:24 (UTC+8)

zkSwap Finance (ZF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00269
24-satna najniža cijena
$ 0.00292
24-satna najviša cijena

$ 0.00269
$ 0.00292
$ 0.08953665548952082
$ 0.000182139809719544
+2.18%

-1.40%

-7.29%

-7.29%

zkSwap Finance (ZF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0028. Tijekom protekla 24 sata, ZFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00269 i najviše cijene $ 0.00292, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZF je $ 0.08953665548952082, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000182139809719544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZF se promijenio za +2.18% u posljednjih sat vremena, -1.40% u posljednjih 24 sata i -7.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu zkSwap Finance (ZF)

No.1917

$ 1.60M
$ 15.61K
$ 2.80M
573.07M
1,000,000,000
778,801,303.4977567
57.30%

ZKSYNCERA

Trenutačna tržišna kapitalizacija zkSwap Finance je $ 1.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.61K. Količina u optjecaju ZF je 573.07M, s ukupnom količinom od 778801303.4977567. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80M.

zkSwap Finance (ZF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena zkSwap Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000398-1.40%
30 dana$ +0.00033+13.36%
60 dana$ +0.00061+27.85%
90 dana$ +0.00006+2.18%
zkSwap Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZF od $ -0.0000398 (-1.40%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

zkSwap Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00033 (+13.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

zkSwap Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZF od $ +0.00061 (+27.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

zkSwap Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00006 (+2.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena zkSwap Finance (ZF)?

Pogledajte zkSwap Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje zkSwap Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o zkSwap Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje zkSwap Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

zkSwap Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će zkSwap Finance (ZF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših zkSwap Finance (ZF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za zkSwap Finance.

Provjerite zkSwap Finance predviđanje cijene sada!

zkSwap Finance (ZF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike zkSwap Finance (ZF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti zkSwap Finance (ZF)

Tražiš kako kupiti zkSwap Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti zkSwap Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

zkSwap Finance Resurs

Za dublje razumijevanje zkSwap Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena zkSwap Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o zkSwap Finance

Koliko zkSwap Finance (ZF) vrijedi danas?
Cijena ZF uživo u USD je 0.0028 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZF u USD?
Trenutačna cijena ZF u USD je $ 0.0028. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija zkSwap Finance?
Tržišna kapitalizacija za ZF je $ 1.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZF?
Količina u optjecaju za ZF je 573.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZF?
ZF je postigao ATH cijenu od 0.08953665548952082 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZF?
ZF je vidio ATL cijenu od 0.000182139809719544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZF?
24-satni obujam trgovanja za ZF je $ 15.61K USD.
Hoće li ZF još narasti ove godine?
ZF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
zkSwap Finance (ZF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

