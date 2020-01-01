zkSwap Finance (ZF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u zkSwap Finance (ZF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

zkSwap Finance (ZF) Informacije zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. Službena web stranica: https://zkswap.finance/ Bijela knjiga: https://docs.zkswap.finance/ Istraživač blokova: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A Kupi ZF odmah!

zkSwap Finance (ZF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za zkSwap Finance (ZF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M Količina u optjecaju: $ 573.24M $ 573.24M $ 573.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Povijesni maksimum: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Povijesni minimum: $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 $ 0.000182139809719544 Trenutna cijena: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Saznajte više o cijeni zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance (ZF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike zkSwap Finance (ZF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZF tokena, istražite ZF cijenu tokena uživo!

zkSwap Finance (ZF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZF povijest cijena odmah!

ZF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZF? Naša ZF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZF predviđanje cijene tokena odmah!

