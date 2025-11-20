yieldbasis Cijena danas

Trenutačna cijena yieldbasis (YB) danas je $ 0.46, s promjenom od 8.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YB u USD je $ 0.46 po YB.

yieldbasis trenutačno je na #533 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40.44M, s količinom u optjecaju od 87.92M YB. Tijekom posljednja 24 sata, YB trgovao je između $ 0.4046 (niska) i $ 0.4625 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.9394352030918264, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.35919482061601.

U kratkoročnim performansama, YB se kretao +1.86% u posljednjem satu i -2.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 278.49K.

Informacije o tržištu yieldbasis (YB)

Poredak No.533 Tržišna kapitalizacija $ 40.44M$ 40.44M $ 40.44M Obujam (24 sata) $ 278.49K$ 278.49K $ 278.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 460.00M$ 460.00M $ 460.00M Količina u optjecaju 87.92M 87.92M 87.92M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Stopa optjecaja 8.79% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija yieldbasis je $ 40.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 278.49K. Količina u optjecaju YB je 87.92M, s ukupnom količinom od 700000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 460.00M.