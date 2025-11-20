BurzaDEX+
Cijena yieldbasis uživo danas je 0.46 USD.YB tržišna kapitalizacija je 40,441,666.82 USD. Pratite ažuriranja cijene YB u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

$0.46
+8.46%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:29:48 (UTC+8)

yieldbasis Cijena danas

Trenutačna cijena yieldbasis (YB) danas je $ 0.46, s promjenom od 8.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YB u USD je $ 0.46 po YB.

yieldbasis trenutačno je na #533 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40.44M, s količinom u optjecaju od 87.92M YB. Tijekom posljednja 24 sata, YB trgovao je između $ 0.4046 (niska) i $ 0.4625 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.9394352030918264, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.35919482061601.

U kratkoročnim performansama, YB se kretao +1.86% u posljednjem satu i -2.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 278.49K.

Informacije o tržištu yieldbasis (YB)

No.533

$ 40.44M
$ 278.49K
$ 460.00M
87.92M
1,000,000,000
700,000,000
8.79%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija yieldbasis je $ 40.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 278.49K. Količina u optjecaju YB je 87.92M, s ukupnom količinom od 700000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 460.00M.

yieldbasis Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4046
24-satna najniža cijena
$ 0.4625
24-satna najviša cijena

$ 0.4046
$ 0.4625
$ 0.9394352030918264
$ 0.35919482061601
+1.86%

+8.46%

-2.07%

-2.07%

yieldbasis (YB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena yieldbasis za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.035881+8.46%
30 dana$ +0.0692+17.70%
60 dana$ +0.06+15.00%
90 dana$ +0.06+15.00%
yieldbasis promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u YB od $ +0.035881 (+8.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

yieldbasis 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0692 (+17.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

yieldbasis 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YB od $ +0.06 (+15.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

yieldbasis 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.06 (+15.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena yieldbasis (YB)?

Pogledajte yieldbasis stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za yieldbasis

yieldbasis (YB) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za YB u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
yieldbasis (YB) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena yieldbasis mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu yieldbasis dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za YB predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na yieldbasis Predviđanje cijene.

Što je yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis Resurs

Za dublje razumijevanje yieldbasis, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena yieldbasis web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o yieldbasis

Koliko će 1 yieldbasis vrijediti 2030. godine?
Ako bi yieldbasis rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena yieldbasis i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:29:48 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

$0.46
Odricanje od odgovornosti

