OroBit Cijena danas

Trenutačna cijena OroBit (XRB) danas je $ 1.9756, s promjenom od 0.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XRB u USD je $ 1.9756 po XRB.

OroBit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- XRB. Tijekom posljednja 24 sata, XRB trgovao je između $ 1.9735 (niska) i $ 2.0099 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, XRB se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 64.78K.

Informacije o tržištu OroBit (XRB)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 64.78K$ 64.78K $ 64.78K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 987.80M$ 987.80M $ 987.80M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Javni blockchain ETH

