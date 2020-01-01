dogwifhat sol (WIF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dogwifhat sol (WIF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dogwifhat sol (WIF) Informacije dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain. Službena web stranica: https://dogwifhat.us/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/EKpQGSJtjMFqKZ9KQanSqYXRcF8fBopzLHYxdM65zcjm Kupi WIF odmah!

dogwifhat sol (WIF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dogwifhat sol (WIF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 795.08M $ 795.08M $ 795.08M Ukupna količina: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Količina u optjecaju: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 795.08M $ 795.08M $ 795.08M Povijesni maksimum: $ 4.87998 $ 4.87998 $ 4.87998 Povijesni minimum: $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 $ 0.000023439977993792 Trenutna cijena: $ 0.796 $ 0.796 $ 0.796 Saznajte više o cijeni dogwifhat sol (WIF)

Detaljna struktura tokena dogwifhat sol(WIF) Detaljnije istražite kako se WIF tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview Dogwifhat (WIF) is a meme token operating on the Solana blockchain, utilizing the SPL token standard. It is characterized by its playful branding and community-driven nature, with no underlying protocol utility or planned product functionality as of the latest available data. Issuance Mechanism Token Standard: SPL (Solana Program Library) token

SPL (Solana Program Library) token Total Supply: 1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns)

1,000,000,000 WIF (fixed supply; some sources cite ~998.91 million due to rounding or minor burns) Issuance: All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation.

All tokens were minted at launch in November 2023. There is no ongoing minting or inflation. Mint Authority: The token contract does not feature a "Mint_Authority" or "Freeze_Authority," meaning no further tokens can be created or frozen after the initial mint. Allocation Mechanism Initial Distribution: The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors.

The entire supply was minted to a single wallet and then distributed to various addresses. There is no public record of a private or public sale, nor any formal allocation to the team, advisors, or investors. Transparency: The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds.

The team is anonymous, and there is no disclosed breakdown of allocations to team, community, or ecosystem funds. No Fundraising: There is no evidence that WIF was used for fundraising, ICO, or private sale. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes.

WIF is a meme token with no featured or planned utility beyond being held or traded for speculative purposes. Earning Mechanisms: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, dividends, or additional tokens by holding or using WIF. Acquisition: WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca).

WIF can be acquired on both centralized (e.g., Huobi Global, Gate.io, LBank, MEXC Global) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca). No Staking or DeFi Incentives: There is no staking, liquidity mining, or other incentive program associated with WIF. Locking Mechanism No Lockups: There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch.

There are no lockup or vesting schedules for WIF tokens. All tokens were freely transferable from the moment of launch. No Vesting: There is no evidence of any vesting contracts or time-locked allocations for team, advisors, or ecosystem. Unlocking Time Immediate Circulation: 100% of the token supply was unlocked and in circulation at launch. There are no future unlock events scheduled. Token Economics Table Aspect Details Token Standard SPL (Solana) Total Supply 1,000,000,000 WIF (fixed) Issuance All tokens minted at launch (Nov 2023) Mint Authority None (irreversible, no further minting possible) Allocation No public/private sale; distributed from initial wallet Team Allocation Not disclosed; no evidence of reserved team/advisor tokens Utility Meme token; no protocol utility or planned product Incentives None (no staking, rewards, or dividends) Locking/Vesting None; all tokens liquid at launch Unlocking 100% unlocked at launch; no future unlocks Additional Notes Security: The token contract has been audited, and the code is open-source.

The token contract has been audited, and the code is open-source. Community: The project is driven by community engagement and social media presence.

The project is driven by community engagement and social media presence. Future Utility: As of the latest data, there are no announced plans for additional utility or protocol integration. Summary Dogwifhat (WIF) exemplifies the meme coin archetype: a fixed-supply, community-driven token with no intrinsic utility, no vesting or lockups, and no incentive mechanisms. Its value and popularity are derived entirely from social momentum and speculative trading, rather than protocol-based economics or utility.

dogwifhat sol (WIF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dogwifhat sol (WIF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WIF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WIF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WIF tokena, istražite WIF cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WIF Jeste li zainteresirani za dodavanje dogwifhat sol (WIF) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WIF, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati WIF na MEXC-u odmah!

dogwifhat sol (WIF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WIF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WIF povijest cijena odmah!

WIF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WIF? Naša WIF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WIF predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!