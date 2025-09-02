Više o WIF

WIF Informacije o cijeni

WIF Službena web stranica

WIF Tokenomija

WIF Prognoza cijena

WIF Povijest

Vodič za kupnju WIF

Konverter WIF u fiducijarnu valutu

WIF Spot trgovanje

WIF USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

dogwifhat sol Logotip

dogwifhat sol Cijena(WIF)

1 WIF u USD cijena uživo:

$0.754
$0.754$0.754
-2.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena dogwifhat sol (WIF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:17:31 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.73
$ 0.73$ 0.73
24-satna najniža cijena
$ 0.808
$ 0.808$ 0.808
24-satna najviša cijena

$ 0.73
$ 0.73$ 0.73

$ 0.808
$ 0.808$ 0.808

$ 4.8499674634069185
$ 4.8499674634069185$ 4.8499674634069185

$ 0.000023439977993792
$ 0.000023439977993792$ 0.000023439977993792

+0.80%

-2.19%

-3.09%

-3.09%

dogwifhat sol (WIF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.754. Tijekom protekla 24 sata, WIFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.73 i najviše cijene $ 0.808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIF je $ 4.8499674634069185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000023439977993792.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIF se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dogwifhat sol (WIF)

No.90

$ 753.13M
$ 753.13M$ 753.13M

$ 13.14M
$ 13.14M$ 13.14M

$ 753.13M
$ 753.13M$ 753.13M

998.84M
998.84M 998.84M

998,840,592.989347
998,840,592.989347 998,840,592.989347

998,840,059.191341
998,840,059.191341 998,840,059.191341

99.99%

0.02%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija dogwifhat sol je $ 753.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.14M. Količina u optjecaju WIF je 998.84M, s ukupnom količinom od 998840059.191341. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 753.13M.

dogwifhat sol (WIF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena dogwifhat sol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01696-2.19%
30 dana$ -0.111-12.84%
60 dana$ -0.146-16.23%
90 dana$ -0.219-22.51%
dogwifhat sol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WIF od $ -0.01696 (-2.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

dogwifhat sol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.111 (-12.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

dogwifhat sol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WIF od $ -0.146 (-16.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

dogwifhat sol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.219 (-22.51%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena dogwifhat sol (WIF)?

Pogledajte dogwifhat sol stranicu Povijest cijena sada.

Što je dogwifhat sol (WIF)

dogwifhat(WIF) is a memecoin on the Solana chain.

dogwifhat sol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje dogwifhat sol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WIF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o dogwifhat sol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje dogwifhat sol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

dogwifhat sol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dogwifhat sol (WIF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dogwifhat sol (WIF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dogwifhat sol.

Provjerite dogwifhat sol predviđanje cijene sada!

dogwifhat sol (WIF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dogwifhat sol (WIF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WIF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti dogwifhat sol (WIF)

Tražiš kako kupiti dogwifhat sol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti dogwifhat sol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WIF u lokalnim valutama

1 dogwifhat sol(WIF) u VND
19,841.51
1 dogwifhat sol(WIF) u AUD
A$1.14608
1 dogwifhat sol(WIF) u GBP
0.55042
1 dogwifhat sol(WIF) u EUR
0.6409
1 dogwifhat sol(WIF) u USD
$0.754
1 dogwifhat sol(WIF) u MYR
RM3.18188
1 dogwifhat sol(WIF) u TRY
31.01956
1 dogwifhat sol(WIF) u JPY
¥110.838
1 dogwifhat sol(WIF) u ARS
ARS$1,038.56714
1 dogwifhat sol(WIF) u RUB
60.74978
1 dogwifhat sol(WIF) u INR
66.352
1 dogwifhat sol(WIF) u IDR
Rp12,360.65376
1 dogwifhat sol(WIF) u KRW
1,050.1335
1 dogwifhat sol(WIF) u PHP
43.07602
1 dogwifhat sol(WIF) u EGP
￡E.36.59162
1 dogwifhat sol(WIF) u BRL
R$4.09422
1 dogwifhat sol(WIF) u CAD
C$1.03298
1 dogwifhat sol(WIF) u BDT
91.63362
1 dogwifhat sol(WIF) u NGN
1,154.66806
1 dogwifhat sol(WIF) u COP
$3,028.10924
1 dogwifhat sol(WIF) u ZAR
R.13.27794
1 dogwifhat sol(WIF) u UAH
31.19298
1 dogwifhat sol(WIF) u VES
Bs110.084
1 dogwifhat sol(WIF) u CLP
$731.38
1 dogwifhat sol(WIF) u PKR
Rs213.65344
1 dogwifhat sol(WIF) u KZT
405.81034
1 dogwifhat sol(WIF) u THB
฿24.36174
1 dogwifhat sol(WIF) u TWD
NT$23.09502
1 dogwifhat sol(WIF) u AED
د.إ2.76718
1 dogwifhat sol(WIF) u CHF
Fr0.6032
1 dogwifhat sol(WIF) u HKD
HK$5.87366
1 dogwifhat sol(WIF) u AMD
֏288.22404
1 dogwifhat sol(WIF) u MAD
.د.م6.77092
1 dogwifhat sol(WIF) u MXN
$14.0621
1 dogwifhat sol(WIF) u SAR
ريال2.8275
1 dogwifhat sol(WIF) u PLN
2.73702
1 dogwifhat sol(WIF) u RON
лв3.26482
1 dogwifhat sol(WIF) u SEK
kr7.07252
1 dogwifhat sol(WIF) u BGN
лв1.25918
1 dogwifhat sol(WIF) u HUF
Ft254.38452
1 dogwifhat sol(WIF) u CZK
15.7209
1 dogwifhat sol(WIF) u KWD
د.ك0.22997
1 dogwifhat sol(WIF) u ILS
2.5259
1 dogwifhat sol(WIF) u AOA
Kz687.32378
1 dogwifhat sol(WIF) u BHD
.د.ب0.283504
1 dogwifhat sol(WIF) u BMD
$0.754
1 dogwifhat sol(WIF) u DKK
kr4.80298
1 dogwifhat sol(WIF) u HNL
L19.72464
1 dogwifhat sol(WIF) u MUR
34.5332
1 dogwifhat sol(WIF) u NAD
$13.24024
1 dogwifhat sol(WIF) u NOK
kr7.53246
1 dogwifhat sol(WIF) u NZD
$1.27426
1 dogwifhat sol(WIF) u PAB
B/.0.754
1 dogwifhat sol(WIF) u PGK
K3.18942
1 dogwifhat sol(WIF) u QAR
ر.ق2.74456
1 dogwifhat sol(WIF) u RSD
дин.75.4377

dogwifhat sol Resurs

Za dublje razumijevanje dogwifhat sol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena dogwifhat sol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dogwifhat sol

Koliko dogwifhat sol (WIF) vrijedi danas?
Cijena WIF uživo u USD je 0.754 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WIF u USD?
Trenutačna cijena WIF u USD je $ 0.754. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dogwifhat sol?
Tržišna kapitalizacija za WIF je $ 753.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WIF?
Količina u optjecaju za WIF je 998.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WIF?
WIF je postigao ATH cijenu od 4.8499674634069185 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WIF?
WIF je vidio ATL cijenu od 0.000023439977993792 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WIF?
24-satni obujam trgovanja za WIF je $ 13.14M USD.
Hoće li WIF još narasti ove godine?
WIF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WIF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:17:31 (UTC+8)

dogwifhat sol (WIF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine