Waves Logotip

Waves Cijena(WAVES)

1 WAVES u USD cijena uživo:

$1.0879
-1.03%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Waves (WAVES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:04:43 (UTC+8)

Waves (WAVES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0767
24-satna najniža cijena
$ 1.1409
24-satna najviša cijena

$ 1.0767
$ 1.1409
$ 62.35569555868911
$ 0.12268400192260742
+0.34%

-1.03%

-5.55%

-5.55%

Waves (WAVES) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0879. Tijekom protekla 24 sata, WAVEStrgovalo je između najniže cijene $ 1.0767 i najviše cijene $ 1.1409, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAVES je $ 62.35569555868911, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12268400192260742.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAVES se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i -5.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waves (WAVES)

No.293

$ 129.13M
$ 82.67K
$ 129.13M
118.70M
--
118,695,616
WAVES

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waves je $ 129.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.67K. Količina u optjecaju WAVES je 118.70M, s ukupnom količinom od 118695616. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.13M.

Waves (WAVES) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Waves za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.011322-1.03%
30 dana$ +0.0741+7.30%
60 dana$ +0.1015+10.28%
90 dana$ -0.0311-2.78%
Waves promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WAVES od $ -0.011322 (-1.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Waves 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0741 (+7.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Waves 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WAVES od $ +0.1015 (+10.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Waves 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0311 (-2.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Waves (WAVES)?

Pogledajte Waves stranicu Povijest cijena sada.

Što je Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Waves ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WAVES dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Waves na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Waves učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Waves Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Waves (WAVES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Waves (WAVES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Waves.

Provjerite Waves predviđanje cijene sada!

Waves (WAVES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Waves (WAVES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAVES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Waves (WAVES)

Tražiš kako kupiti Waves? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Waves na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WAVES u lokalnim valutama

1 Waves(WAVES) u VND
28,628.0885
1 Waves(WAVES) u AUD
A$1.653608
1 Waves(WAVES) u GBP
0.794167
1 Waves(WAVES) u EUR
0.924715
1 Waves(WAVES) u USD
1 Waves(WAVES) u MYR
RM4.590938
1 Waves(WAVES) u TRY
44.756206
1 Waves(WAVES) u JPY
¥159.9213
1 Waves(WAVES) u ARS
ARS$1,498.484339
1 Waves(WAVES) u RUB
87.652103
1 Waves(WAVES) u INR
95.7352
1 Waves(WAVES) u IDR
Rp17,834.423376
1 Waves(WAVES) u KRW
1,517.29413
1 Waves(WAVES) u PHP
62.140848
1 Waves(WAVES) u EGP
￡E.52.795787
1 Waves(WAVES) u BRL
R$5.918176
1 Waves(WAVES) u CAD
C$1.490423
1 Waves(WAVES) u BDT
132.212487
1 Waves(WAVES) u NGN
1,665.999181
1 Waves(WAVES) u COP
$4,369.071674
1 Waves(WAVES) u ZAR
R.19.157919
1 Waves(WAVES) u UAH
45.006423
1 Waves(WAVES) u VES
Bs158.8334
1 Waves(WAVES) u CLP
$1,055.263
1 Waves(WAVES) u PKR
Rs308.267344
1 Waves(WAVES) u KZT
585.518659
1 Waves(WAVES) u THB
฿35.13917
1 Waves(WAVES) u TWD
NT$33.322377
1 Waves(WAVES) u AED
د.إ3.992593
1 Waves(WAVES) u CHF
Fr0.87032
1 Waves(WAVES) u HKD
HK$8.474741
1 Waves(WAVES) u AMD
֏415.860654
1 Waves(WAVES) u MAD
.د.م9.769342
1 Waves(WAVES) u MXN
$20.289335
1 Waves(WAVES) u SAR
ريال4.079625
1 Waves(WAVES) u PLN
3.949077
1 Waves(WAVES) u RON
лв4.710607
1 Waves(WAVES) u SEK
kr10.215381
1 Waves(WAVES) u BGN
лв1.816793
1 Waves(WAVES) u HUF
Ft367.035702
1 Waves(WAVES) u CZK
22.682715
1 Waves(WAVES) u KWD
د.ك0.3318095
1 Waves(WAVES) u ILS
3.644465
1 Waves(WAVES) u AOA
Kz991.697003
1 Waves(WAVES) u BHD
.د.ب0.4090504
1 Waves(WAVES) u BMD
1 Waves(WAVES) u DKK
kr6.929923
1 Waves(WAVES) u HNL
L28.459464
1 Waves(WAVES) u MUR
49.82582
1 Waves(WAVES) u NAD
$19.103524
1 Waves(WAVES) u NOK
kr10.868121
1 Waves(WAVES) u NZD
$1.838551
1 Waves(WAVES) u PAB
1 Waves(WAVES) u PGK
K4.601817
1 Waves(WAVES) u QAR
ر.ق3.959956
1 Waves(WAVES) u RSD
дин.108.855274

Waves Resurs

Za dublje razumijevanje Waves, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Waves web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Waves

Koliko Waves (WAVES) vrijedi danas?
Cijena WAVES uživo u USD je 1.0879 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAVES u USD?
Trenutačna cijena WAVES u USD je $ 1.0879. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Waves?
Tržišna kapitalizacija za WAVES je $ 129.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAVES?
Količina u optjecaju za WAVES je 118.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAVES?
WAVES je postigao ATH cijenu od 62.35569555868911 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAVES?
WAVES je vidio ATL cijenu od 0.12268400192260742 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAVES?
24-satni obujam trgovanja za WAVES je $ 82.67K USD.
Hoće li WAVES još narasti ove godine?
WAVES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAVES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

