Waves (WAVES) Tokenomika

Waves (WAVES) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Waves (WAVES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Waves (WAVES) Informacije

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Službena web stranica:
https://waves.tech/
Bijela knjiga:
https://docs.waves.tech/en/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ

Waves (WAVES) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Waves (WAVES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 133.05M
$ 133.05M$ 133.05M
Ukupna količina:
$ 118.72M
$ 118.72M$ 118.72M
Količina u optjecaju:
$ 118.72M
$ 118.72M$ 118.72M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 133.05M
$ 133.05M$ 133.05M
Povijesni maksimum:
$ 11.516
$ 11.516$ 11.516
Povijesni minimum:
$ 0.12268400192260742
$ 0.12268400192260742$ 0.12268400192260742
Trenutna cijena:
$ 1.1207
$ 1.1207$ 1.1207

Waves (WAVES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Waves (WAVES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WAVES tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WAVES tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WAVES tokena, istražite WAVES cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WAVES

Jeste li zainteresirani za dodavanje Waves (WAVES) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WAVES, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Waves (WAVES) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena WAVES pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

WAVES Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WAVES? Naša WAVES stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.