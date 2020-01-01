Waves (WAVES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Waves (WAVES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Waves (WAVES) Informacije Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts. Službena web stranica: https://waves.tech/ Bijela knjiga: https://docs.waves.tech/en/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4XEjo9GZkKom3E26NQiidJLawwM9kbt76gUMDdGe1meQ Kupi WAVES odmah!

Waves (WAVES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Waves (WAVES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 133.05M $ 133.05M $ 133.05M Ukupna količina: $ 118.72M $ 118.72M $ 118.72M Količina u optjecaju: $ 118.72M $ 118.72M $ 118.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 133.05M $ 133.05M $ 133.05M Povijesni maksimum: $ 11.516 $ 11.516 $ 11.516 Povijesni minimum: $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 $ 0.12268400192260742 Trenutna cijena: $ 1.1207 $ 1.1207 $ 1.1207 Saznajte više o cijeni Waves (WAVES)

Waves (WAVES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Waves (WAVES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WAVES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WAVES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WAVES tokena, istražite WAVES cijenu tokena uživo!

Waves (WAVES) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WAVES pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WAVES povijest cijena odmah!

WAVES Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WAVES? Naša WAVES stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WAVES predviđanje cijene tokena odmah!

