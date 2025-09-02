Više o VVV

VVV Cijena(VVV)

1 VVV u USD cijena uživo:

$2.62
-2.56%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VVV (VVV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:25:38 (UTC+8)

VVV (VVV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.57
24-satna najniža cijena
$ 2.824
24-satna najviša cijena

$ 2.57
$ 2.824
$ 22.454771734480946
$ 0.5132534272823827
-0.88%

-2.56%

-10.41%

-10.41%

VVV (VVV) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.618. Tijekom protekla 24 sata, VVVtrgovalo je između najniže cijene $ 2.57 i najviše cijene $ 2.824, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VVV je $ 22.454771734480946, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5132534272823827.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VVV se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -2.56% u posljednjih 24 sata i -10.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VVV (VVV)

No.364

$ 92.93M
$ 69.30K
$ 195.79M
35.50M
74,786,421.65004146
BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija VVV je $ 92.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.30K. Količina u optjecaju VVV je 35.50M, s ukupnom količinom od 74786421.65004146. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 195.79M.

VVV (VVV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VVV za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.06883-2.56%
30 dana$ +0.043+1.66%
60 dana$ -0.212-7.50%
90 dana$ -0.348-11.74%
VVV promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VVV od $ -0.06883 (-2.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VVV 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.043 (+1.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VVV 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VVV od $ -0.212 (-7.50%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VVV 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.348 (-11.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VVV (VVV)?

Pogledajte VVV stranicu Povijest cijena sada.

Što je VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

VVV dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VVV ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VVV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VVV na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VVV učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VVV Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VVV (VVV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VVV (VVV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VVV.

Provjerite VVV predviđanje cijene sada!

VVV (VVV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VVV (VVV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VVV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VVV (VVV)

Tražiš kako kupiti VVV? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VVV na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VVV u lokalnim valutama

1 VVV(VVV) u VND
68,892.67
1 VVV(VVV) u AUD
A$3.97936
1 VVV(VVV) u GBP
1.91114
1 VVV(VVV) u EUR
2.2253
1 VVV(VVV) u USD
$2.618
1 VVV(VVV) u MYR
RM11.04796
1 VVV(VVV) u TRY
107.70452
1 VVV(VVV) u JPY
¥384.846
1 VVV(VVV) u ARS
ARS$3,606.05938
1 VVV(VVV) u RUB
210.93226
1 VVV(VVV) u INR
230.59344
1 VVV(VVV) u IDR
Rp42,918.02592
1 VVV(VVV) u KRW
3,651.3246
1 VVV(VVV) u PHP
149.64488
1 VVV(VVV) u EGP
￡E.127.05154
1 VVV(VVV) u BRL
R$14.21574
1 VVV(VVV) u CAD
C$3.58666
1 VVV(VVV) u BDT
318.7415
1 VVV(VVV) u NGN
4,009.17902
1 VVV(VVV) u COP
$10,514.04508
1 VVV(VVV) u ZAR
R.46.05062
1 VVV(VVV) u UAH
108.5161
1 VVV(VVV) u VES
Bs382.228
1 VVV(VVV) u CLP
$2,534.224
1 VVV(VVV) u PKR
Rs743.09312
1 VVV(VVV) u KZT
1,412.07066
1 VVV(VVV) u THB
฿84.53522
1 VVV(VVV) u TWD
NT$80.21552
1 VVV(VVV) u AED
د.إ9.60806
1 VVV(VVV) u CHF
Fr2.0944
1 VVV(VVV) u HKD
HK$20.39422
1 VVV(VVV) u AMD
֏1,001.5159
1 VVV(VVV) u MAD
.د.م23.562
1 VVV(VVV) u MXN
$48.8257
1 VVV(VVV) u SAR
ريال9.8175
1 VVV(VVV) u PLN
9.52952
1 VVV(VVV) u RON
лв11.33594
1 VVV(VVV) u SEK
kr24.58302
1 VVV(VVV) u BGN
лв4.37206
1 VVV(VVV) u HUF
Ft884.15096
1 VVV(VVV) u CZK
54.63766
1 VVV(VVV) u KWD
د.ك0.79849
1 VVV(VVV) u ILS
8.7703
1 VVV(VVV) u AOA
Kz2,386.49026
1 VVV(VVV) u BHD
.د.ب0.986986
1 VVV(VVV) u BMD
$2.618
1 VVV(VVV) u DKK
kr16.67666
1 VVV(VVV) u HNL
L68.61778
1 VVV(VVV) u MUR
119.9044
1 VVV(VVV) u NAD
$46.0768
1 VVV(VVV) u NOK
kr26.15382
1 VVV(VVV) u NZD
$4.42442
1 VVV(VVV) u PAB
B/.2.618
1 VVV(VVV) u PGK
K11.07414
1 VVV(VVV) u QAR
ر.ق9.5557
1 VVV(VVV) u RSD
дин.262.14034

VVV Resurs

Za dublje razumijevanje VVV, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena VVV web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VVV

Koliko VVV (VVV) vrijedi danas?
Cijena VVV uživo u USD je 2.618 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VVV u USD?
Trenutačna cijena VVV u USD je $ 2.618. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VVV?
Tržišna kapitalizacija za VVV je $ 92.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VVV?
Količina u optjecaju za VVV je 35.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VVV?
VVV je postigao ATH cijenu od 22.454771734480946 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VVV?
VVV je vidio ATL cijenu od 0.5132534272823827 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VVV?
24-satni obujam trgovanja za VVV je $ 69.30K USD.
Hoće li VVV još narasti ove godine?
VVV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VVV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:25:38 (UTC+8)

VVV (VVV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

