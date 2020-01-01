VVV (VVV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VVV (VVV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VVV (VVV) Informacije Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Službena web stranica: https://venice.ai/home Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf Kupi VVV odmah!

VVV (VVV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VVV (VVV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 93.54M $ 93.54M $ 93.54M Ukupna količina: $ 74.87M $ 74.87M $ 74.87M Količina u optjecaju: $ 35.63M $ 35.63M $ 35.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 196.53M $ 196.53M $ 196.53M Povijesni maksimum: $ 19.9 $ 19.9 $ 19.9 Povijesni minimum: $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 Trenutna cijena: $ 2.625 $ 2.625 $ 2.625 Saznajte više o cijeni VVV (VVV)

VVV (VVV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VVV (VVV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VVV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VVV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VVV tokena, istražite VVV cijenu tokena uživo!

