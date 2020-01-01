VaporFund (VPR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VaporFund (VPR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

VaporFund (VPR) Informacije Inflation Hedge Fund: Your Gateway to Curated Crypto Investments Dive into the world of Web3 innovation with VaporFund, offering exposure to both digital and real-world assets. Now, effortlessly purchase mutual funds with cryptocurrencies or seamlessly connect with your VISA cards. Službena web stranica: https://www.vaporfund.com/ Bijela knjiga: https://medium.com/@VaporWallet/vaporwallet-litepaper-312a3a806068 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xB96D0f29a0aC9AF4a32835e90EC6531389765089 Kupi VPR odmah!

VaporFund (VPR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VaporFund (VPR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 449.90K $ 449.90K $ 449.90K Povijesni maksimum: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Povijesni minimum: $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 $ 0.000339534066006978 Trenutna cijena: $ 0.0004499 $ 0.0004499 $ 0.0004499 Saznajte više o cijeni VaporFund (VPR)

VaporFund (VPR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VaporFund (VPR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VPR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VPR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VPR tokena, istražite VPR cijenu tokena uživo!

VaporFund (VPR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena VPR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite VPR povijest cijena odmah!

VPR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VPR? Naša VPR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VPR predviđanje cijene tokena odmah!

