Velora Cijena danas

Trenutačna cijena Velora (VLR) danas je $ 0.006559, s promjenom od 0.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VLR u USD je $ 0.006559 po VLR.

Velora trenutačno je na #3763 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 VLR. Tijekom posljednja 24 sata, VLR trgovao je između $ 0.006326 (niska) i $ 0.007038 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.06763306123106956, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00630145028276753.

U kratkoročnim performansama, VLR se kretao +0.27% u posljednjem satu i -14.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.38K.

Informacije o tržištu Velora (VLR)

Poredak No.3763 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 58.38K$ 58.38K $ 58.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velora je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.38K. Količina u optjecaju VLR je 0.00, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.12M.