Više o VISTA

VISTA Informacije o cijeni

VISTA Službena web stranica

VISTA Tokenomija

VISTA Prognoza cijena

VISTA Povijest

Vodič za kupnju VISTA

Konverter VISTA u fiducijarnu valutu

VISTA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ethervista Logotip

Ethervista Cijena(VISTA)

1 VISTA u USD cijena uživo:

$9.741
$9.741$9.741
+0.41%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ethervista (VISTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:15:38 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 9.55
$ 9.55$ 9.55
24-satna najniža cijena
$ 9.999
$ 9.999$ 9.999
24-satna najviša cijena

$ 9.55
$ 9.55$ 9.55

$ 9.999
$ 9.999$ 9.999

$ 75.26396878625319
$ 75.26396878625319$ 75.26396878625319

$ 4.312291250115094
$ 4.312291250115094$ 4.312291250115094

+0.82%

+0.41%

-1.80%

-1.80%

Ethervista (VISTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 9.741. Tijekom protekla 24 sata, VISTAtrgovalo je između najniže cijene $ 9.55 i najviše cijene $ 9.999, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VISTA je $ 75.26396878625319, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.312291250115094.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VISTA se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethervista (VISTA)

No.1173

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

$ 129.28K
$ 129.28K$ 129.28K

$ 9.74M
$ 9.74M$ 9.74M

941.03K
941.03K 941.03K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

941,032.75823536
941,032.75823536 941,032.75823536

94.10%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethervista je $ 9.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 129.28K. Količina u optjecaju VISTA je 941.03K, s ukupnom količinom od 941032.75823536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.74M.

Ethervista (VISTA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ethervista za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.03978+0.41%
30 dana$ +3.036+45.27%
60 dana$ +3.419+54.08%
90 dana$ +1.649+20.37%
Ethervista promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VISTA od $ +0.03978 (+0.41%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ethervista 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +3.036 (+45.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ethervista 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VISTA od $ +3.419 (+54.08%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ethervista 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +1.649 (+20.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ethervista (VISTA)?

Pogledajte Ethervista stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ethervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ethervista ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VISTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ethervista na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ethervista učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ethervista Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethervista (VISTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethervista (VISTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethervista.

Provjerite Ethervista predviđanje cijene sada!

Ethervista (VISTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethervista (VISTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VISTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ethervista (VISTA)

Tražiš kako kupiti Ethervista? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ethervista na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VISTA u lokalnim valutama

1 Ethervista(VISTA) u VND
256,334.415
1 Ethervista(VISTA) u AUD
A$14.80632
1 Ethervista(VISTA) u GBP
7.11093
1 Ethervista(VISTA) u EUR
8.27985
1 Ethervista(VISTA) u USD
$9.741
1 Ethervista(VISTA) u MYR
RM41.10702
1 Ethervista(VISTA) u TRY
400.74474
1 Ethervista(VISTA) u JPY
¥1,431.927
1 Ethervista(VISTA) u ARS
ARS$13,417.35081
1 Ethervista(VISTA) u RUB
784.83237
1 Ethervista(VISTA) u INR
857.208
1 Ethervista(VISTA) u IDR
Rp159,688.49904
1 Ethervista(VISTA) u KRW
13,566.77775
1 Ethervista(VISTA) u PHP
556.50333
1 Ethervista(VISTA) u EGP
￡E.472.73073
1 Ethervista(VISTA) u BRL
R$52.89363
1 Ethervista(VISTA) u CAD
C$13.34517
1 Ethervista(VISTA) u BDT
1,183.82373
1 Ethervista(VISTA) u NGN
14,917.26999
1 Ethervista(VISTA) u COP
$39,120.44046
1 Ethervista(VISTA) u ZAR
R.171.53901
1 Ethervista(VISTA) u UAH
402.98517
1 Ethervista(VISTA) u VES
Bs1,422.186
1 Ethervista(VISTA) u CLP
$9,448.77
1 Ethervista(VISTA) u PKR
Rs2,760.20976
1 Ethervista(VISTA) u KZT
5,242.70361
1 Ethervista(VISTA) u THB
฿314.73171
1 Ethervista(VISTA) u TWD
NT$298.36683
1 Ethervista(VISTA) u AED
د.إ35.74947
1 Ethervista(VISTA) u CHF
Fr7.7928
1 Ethervista(VISTA) u HKD
HK$75.88239
1 Ethervista(VISTA) u AMD
֏3,723.59466
1 Ethervista(VISTA) u MAD
.د.م87.47418
1 Ethervista(VISTA) u MXN
$181.66965
1 Ethervista(VISTA) u SAR
ريال36.52875
1 Ethervista(VISTA) u PLN
35.35983
1 Ethervista(VISTA) u RON
лв42.17853
1 Ethervista(VISTA) u SEK
kr91.37058
1 Ethervista(VISTA) u BGN
лв16.26747
1 Ethervista(VISTA) u HUF
Ft3,286.41858
1 Ethervista(VISTA) u CZK
203.09985
1 Ethervista(VISTA) u KWD
د.ك2.971005
1 Ethervista(VISTA) u ILS
32.63235
1 Ethervista(VISTA) u AOA
Kz8,879.60337
1 Ethervista(VISTA) u BHD
.د.ب3.662616
1 Ethervista(VISTA) u BMD
$9.741
1 Ethervista(VISTA) u DKK
kr62.05017
1 Ethervista(VISTA) u HNL
L254.82456
1 Ethervista(VISTA) u MUR
446.1378
1 Ethervista(VISTA) u NAD
$171.05196
1 Ethervista(VISTA) u NOK
kr97.31259
1 Ethervista(VISTA) u NZD
$16.46229
1 Ethervista(VISTA) u PAB
B/.9.741
1 Ethervista(VISTA) u PGK
K41.20443
1 Ethervista(VISTA) u QAR
ر.ق35.45724
1 Ethervista(VISTA) u RSD
дин.974.58705

Ethervista Resurs

Za dublje razumijevanje Ethervista, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Ethervista web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethervista

Koliko Ethervista (VISTA) vrijedi danas?
Cijena VISTA uživo u USD je 9.741 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VISTA u USD?
Trenutačna cijena VISTA u USD je $ 9.741. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethervista?
Tržišna kapitalizacija za VISTA je $ 9.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VISTA?
Količina u optjecaju za VISTA je 941.03K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VISTA?
VISTA je postigao ATH cijenu od 75.26396878625319 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VISTA?
VISTA je vidio ATL cijenu od 4.312291250115094 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VISTA?
24-satni obujam trgovanja za VISTA je $ 129.28K USD.
Hoće li VISTA još narasti ove godine?
VISTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VISTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:15:38 (UTC+8)

Ethervista (VISTA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

VISTA u USD kalkulator

Iznos

VISTA
VISTA
USD
USD

1 VISTA = 9.741 USD

Trgujte VISTA

VISTAUSDT
$9.741
$9.741$9.741
+0.28%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine