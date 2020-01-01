TerraClassicUSD (USTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TerraClassicUSD (USTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TerraClassicUSD (USTC) Informacije Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Službena web stranica: https://www.terra-classic.money Bijela knjiga: https://classic-docs.terra.money Istraživač blokova: https://finder.terra.money

TerraClassicUSD (USTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TerraClassicUSD (USTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.59M $ 73.59M $ 73.59M Ukupna količina: $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B Količina u optjecaju: $ 5.59B $ 5.59B $ 5.59B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 80.19M $ 80.19M $ 80.19M Povijesni maksimum: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Povijesni minimum: $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 Trenutna cijena: $ 0.01316 $ 0.01316 $ 0.01316 Saznajte više o cijeni TerraClassicUSD (USTC)

TerraClassicUSD (USTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TerraClassicUSD (USTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USTC tokena, istražite USTC cijenu tokena uživo!

