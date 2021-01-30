USTC

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

ImeUSTC

PoredakNo.461

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.12%

Količina u optjecaju5,591,946,509.650184

Maksimalna količina∞

Ukupna količina6,093,177,148.222822

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.04679,2021-01-30

Najniža cijena0.006217587153532048,2022-06-18

Javni blockchainETH

UvodTerra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.