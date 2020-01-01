Tradetomato (TTM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tradetomato (TTM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tradetomato (TTM) Informacije Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Službena web stranica: https://www.tradetomato.com/ Bijela knjiga: https://documentation.tradetomato.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0 Kupi TTM odmah!

Tradetomato (TTM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tradetomato (TTM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 248.45K $ 248.45K $ 248.45K Ukupna količina: $ 996.20M $ 996.20M $ 996.20M Količina u optjecaju: $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Povijesni maksimum: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Povijesni minimum: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 Trenutna cijena: $ 0.003081 $ 0.003081 $ 0.003081 Saznajte više o cijeni Tradetomato (TTM)

Tradetomato (TTM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tradetomato (TTM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TTM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TTM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TTM tokena, istražite TTM cijenu tokena uživo!

Tradetomato (TTM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TTM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TTM povijest cijena odmah!

TTM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TTM? Naša TTM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TTM predviđanje cijene tokena odmah!

