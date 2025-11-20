TrashCoin Cijena danas

Trenutačna cijena TrashCoin (TRASH) danas je $ 0.0008405, s promjenom od 0.75% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRASH u USD je $ 0.0008405 po TRASH.

TrashCoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TRASH. Tijekom posljednja 24 sata, TRASH trgovao je između $ 0.000789 (niska) i $ 0.0009903 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TRASH se kretao -1.61% u posljednjem satu i -49.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.23K.

Informacije o tržištu TrashCoin (TRASH)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 59.23K$ 59.23K $ 59.23K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrashCoin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.23K. Količina u optjecaju TRASH je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.