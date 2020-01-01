Polytrade (TRADE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polytrade (TRADE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polytrade (TRADE) Informacije POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Službena web stranica: https://polytrade.finance Bijela knjiga: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Kupi TRADE odmah!

Polytrade (TRADE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polytrade (TRADE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M Povijesni maksimum: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Povijesni minimum: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Trenutna cijena: $ 0.11692 $ 0.11692 $ 0.11692 Saznajte više o cijeni Polytrade (TRADE)

Polytrade (TRADE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polytrade (TRADE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRADE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRADE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRADE tokena, istražite TRADE cijenu tokena uživo!

Polytrade (TRADE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRADE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRADE povijest cijena odmah!

TRADE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRADE? Naša TRADE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRADE predviđanje cijene tokena odmah!

