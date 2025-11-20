Trading Payment Cijena danas

Trenutačna cijena Trading Payment (TPTU) danas je $ 0.07047, s promjenom od 0.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TPTU u USD je $ 0.07047 po TPTU.

Trading Payment trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TPTU. Tijekom posljednja 24 sata, TPTU trgovao je između $ 0.07 (niska) i $ 0.08211 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TPTU se kretao +0.02% u posljednjem satu i +0.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.82K.

Informacije o tržištu Trading Payment (TPTU)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.82K$ 57.82K $ 57.82K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 422.82K$ 422.82K $ 422.82K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Javni blockchain SMART

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trading Payment je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.82K. Količina u optjecaju TPTU je --, s ukupnom količinom od 6000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 422.82K.